2019-12-11T13:02:41+03:00
Происшествия

«Чем думал, когда ехал?»: фура протаранила припаркованную легковушку

Видеоролик с последствиями ДТП попал в сеть
Алена КУЛЕШОВА
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Водитель фуры потерял управление на скользком спуске. Фото: Кадр из видеоВодитель фуры потерял управление на скользком спуске. Фото: Кадр из видео
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В Новосибирске, днем 11 декабря, на улице Фабричная произошла авария. Там, на скользком спуске потерял управление водитель фуры, в результате чего седан «Renault» оказался буквально «подмят» под грузовик.

— Все произошло на улице Фабричная, около дома под номером 47, — цитирует паблик Вконтакте «АСТ-54» слова очевидцев случившегося. — В салоне легковой машины никого не было, автомобиль был просто припаркован вдоль спуска.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что владельцу седана не стоило оставлять свою машину на таком опасном участке:

— Как можно было оставить в таком месте машину? Да еще и на спуске?

— Водителю фуры тоже нужно думать, прежде, чем ехать по такой дороге.

— Вот поэтому я и не паркуюсь вдоль дороги, — пишут люди.

В Новосибирске фура протаранила припаркованную легковушку .

ИСТОЧНИК KP.RU

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