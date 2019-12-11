2019-12-11T12:29:47+03:00
Общество

«Чувствую себя неполноценной»: незамужняя девушка призналась, что ее стыдится собственная мама

Откровенный пост сибирячки вызвал бурную реакцию в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Девушка переживает, что так и не примерила платье невесты.Девушка переживает, что так и не примерила платье невесты.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Одинокая сибирячка решили поделиться тем, что происходит ее в жизни, в группе «Подслушано в Линево». Девушка написала честный пост и рассказала, как к ней относятся близкие:

- Я не замужем и никогда не была. Меня осуждает моя мама за это, ей стыдно общаться с другими родственниками и со своими подругами на эту тему. Она стыдится, что у её дочери нет мужа, что я никому из мужчин не нужна, - откровенно призналась сибирячка. - Я чувствую себя виноватой, мне так больно от этого и плохо, я как неполноценная. А вдруг мне не суждено обрести счастье в личной жизни, мне хочется семью и кажется, что уже все потеряно.

Слова девушки вызвали бурную реакцию в соцсетях, и комментаторы не сдерживают эмоций:

- Не обижайтесь, но вашей маме важны не вы, а ваш статус в обществе! Подумайте над этим и перестаньте обращать внимание. Это только ваша жизнь и вам решать, что с ней делать и как жить!

- Всему свое время! Ты, главное, не заморачивайся по этому поводу. Встретишь обязательно, этого не избежать. А мама просто хочет внуков. Не сворачивай со своего жизненного пути.

- И что такого, что не замужем, в наше время иногда лучше одной, чем с кем попало, - поддерживают сибиряки девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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