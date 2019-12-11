2019-12-11T11:42:35+03:00
Общество

Четыре новосибирских чиновника наказаны за неправильные декларации

Один из нарушителей занизил доход жены, а также в бумаги не попали другие важные факты
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Вопросы возникли к декларациям о доходах.Вопросы возникли к декларациям о доходах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура нашла недостоверные данные в декларациях о доходах чиновников. Нарушители – сотрудники администрации Центрального округа.

Заместитель главы округа занизил доход жены. В бумагах некоторых других сотрудников отражены не все сведения о бизнесе их супругов.

- Главе администрации внесено представление, требования которого удовлетворены, 4 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ольга Еремина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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