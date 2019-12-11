Четыре новосибирских чиновника наказаны за неправильные декларации
Один из нарушителей занизил доход жены, а также в бумаги не попали другие важные факты
Вопросы возникли к декларациям о доходах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура нашла недостоверные данные в декларациях о доходах чиновников. Нарушители – сотрудники администрации Центрального округа.
Заместитель главы округа занизил доход жены. В бумагах некоторых других сотрудников отражены не все сведения о бизнесе их супругов.
- Главе администрации внесено представление, требования которого удовлетворены, 4 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ольга Еремина.
ИСТОЧНИК KP.RU