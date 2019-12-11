2019-12-11T11:26:23+03:00
Общество

В Новосибирске девушка целый год обманывала 20 охранников

Директриса охранного предприятия попала под статью за долги по зарплате
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Директриса обманывала своих сотрудников.Директриса обманывала своих сотрудников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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26-летняя жительница Новосибирска попала под уголовную статью. Потерпевших – 20 человек.

- Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, - поясняет прокурор Железнодорожного района Анатолий Стафиевский.

Девушка – директор охранной компании. По данным следствия, она целый год экономила на зарплатах сотрудников. Вышло более 600 тысяч рублей.

Когда дело дошло до разбирательства – вину частично признала и некоторым потерпевшим отдала деньги. Но суд все равно состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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