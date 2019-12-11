Прокуратура заставила чаще чистить крыши новосибирских школ и садов
Оказалось, что в учреждениях запланирована слишком редкая борьба против осадков
Сады и школы будут чистить от снега чаще.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Железнодорожного района нашла нестандартные нарушения в садах и школах. Оказалось, что по планам организаций запланирована слишком редкая очистка крыш от снега.
- Это не соответствует установившимися погодными условиям и недостаточно для предупреждения скопления значительного количества снега и льда, - пришел к выводу помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Хоменко.
Прокурор объявил руководителям детских садов и школ района предостережения – графики очистки кровель придется пересмотреть.
ИСТОЧНИК KP.RU