2019-12-11T11:07:19+03:00
Общество

Прокуратура заставила чаще чистить крыши новосибирских школ и садов

Оказалось, что в учреждениях запланирована слишком редкая борьба против осадков
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Сады и школы будут чистить от снега чаще.Сады и школы будут чистить от снега чаще.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Железнодорожного района нашла нестандартные нарушения в садах и школах. Оказалось, что по планам организаций запланирована слишком редкая очистка крыш от снега.

- Это не соответствует установившимися погодными условиям и недостаточно для предупреждения скопления значительного количества снега и льда, - пришел к выводу помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Хоменко.

Прокурор объявил руководителям детских садов и школ района предостережения – графики очистки кровель придется пересмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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