2019-12-11T10:59:10+03:00
Экономика

Альфа-Банк предлагает кредитные карты без годовой комиссии

У клиентов Альфа-Банка появилась возможность оформить кредитную карту «100 дней без процентов», не платя в течение года за ее обслуживание
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Предложение будет действовать до 31 декабря, на ранее оформленные в банке карты оно не распространяется.

По словам директора по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николая Волосевича, покупательская активность клиентов в декабре традиционно растет, поэтому кредитная карта может стать незаменимым помощником для покупок подарков близким или поездок на каникулы.

«В качестве новогодней акции мы отменили комиссию за обслуживание карты и уверены, что такое выгодное предложение будет пользоваться спросом», – отметил он.

Сегодня «100 дней без процентов» стала одной из самых популярных карт на рынке, ей пользуются миллионы клиентов. Карта позволяет снимать до 50 тысяч рублей в банкоматах Альфа-Банка или партнеров, причем льготный период действует как на покупки, так и на снятие наличных. Максимальный кредитный лимит по карте составляет полмиллиона рублей. Оформить карту можно как в офисе банка, так и дистанционно – с помощью мобильного приложения.

Альфа-Банк успешно наращивает свою рыночную долю, которая составляет 10,18%. За девять месяцев 2019 года рост портфеля кредитных карт превысил 41%. Это самый высокий показатель среди российских финансовых организаций.

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