Директор новосибирской компании сэкономил 2,5 миллиона на зарплатах сотрудников
Когда против руководителя возбудили дело, он поспешил рассчитаться
Директор задолжал коллективу колоссальную сумму.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Генеральный директор компании «Инженерная геодезия» задолжал сотрудникам колоссальную сумму – 2,5 миллиона рублей. Пока 98 человек дожидались расчета, руководитель тратил деньги на другие нужды. Дело дошло до прокурорской проверки и, в итоге, расследования.
- После возбуждения уголовного дела работодатель погасил в полном объеме задолженность перед всеми работниками организации, – подвел итог помощник прокурора Железнодорожного района Антон Бальков.
Впрочем, это не избавило генерального директора от наказания. Судебный штраф – 230 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU