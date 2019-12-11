«Пожарные ищут воду»: в Новосибирске горит мастерская

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-11T09:48:57+03:00

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В среду, 11 декабря, в Дзержинском районе Новосибирска загорелась столярская мастерская. Все случилось по улице Давыдовского, 8. Огонь быстро распространился на площади 80 квадратных метров.

— Пожарные тушат, стоит плотное задымление, — сообщили очевидцы.

Из огня пожарные успели вынести газовый баллон. Его объем — 10 литров. Известно, что у спасателей возникла проблема с водой.

— По последней информации, у пожарных заканчивается вода, а пожарные гидранты не работают. Пожарные ищут воду, — написали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. Подвоз воды осуществлялся от гидранта с улицы Техническая. Причины возгорания установят дознаватели. Они работаю на месте ЧП.

— Гидранты не работают, это вообще нормально? — прокомментировали подписчики паблика.

— Сочувствую хозяину мастерской, — написали сибиряки.

— КАМАЗ со снегом пусть выделят пожарным.

ИСТОЧНИК KP.RU