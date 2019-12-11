«Вся кепка в крови»: гайка от фуры пробила голову сибиряку
В соцсети появилось видео, на котором водитель и пассажир рассказывают о том, что в их машину угодила большая гайка от фуры. Она пробила лобовое стекло и задела голову пассажира. Видео опубликовано в группе «Ленинский район. Новосибирск». На видео мужчины матерятся, и не могу поверить, что все обошлось.
— У тебя кепка в крови, ты живой? — обращается водитель к другу. Мужчина во время инцидента сидела на переднем сидении. — Это кирпич прилетел.
В это время пассажир пытается найти, что конкретно прилетело в лобовое стекло. Находка еще больше их удивляет.
— Это не кирпич, что это, вообще, такое, — пытаются разобраться мужчины. Потом они приходят к выводу что тяжелая металлическая гайка отлетела, скорее всего, от КАМАЗа.
— Как она меня не убила? — удивляется пассажир.
— Мы будем сегодня твое второе рождение отмечать, — успокаивает друга водитель. — Удар такой сильный был, я смотрю, что ты лежишь, думал, ты умер.
Подписчики в комментариях отметили, что мужчине явно повезло.
— Такая штука точно могла убить, — написали новосибирцы.
— А зачем так близко подъезжать к фурам? — прокомментировали люди.
Гайка от фуры пробила голову сибиряку.
ИСТОЧНИК KP.RU