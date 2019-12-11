«Вся кепка в крови»: гайка от фуры пробила голову сибиряку

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-11T10:19:18+03:00

В лобовое стекло легковушки попала гайка от фуры, она пробила голову пассажиру. Фото: стоп-кадр

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В соцсети появилось видео, на котором водитель и пассажир рассказывают о том, что в их машину угодила большая гайка от фуры. Она пробила лобовое стекло и задела голову пассажира. Видео опубликовано в группе «Ленинский район. Новосибирск». На видео мужчины матерятся, и не могу поверить, что все обошлось.

— У тебя кепка в крови, ты живой? — обращается водитель к другу. Мужчина во время инцидента сидела на переднем сидении. — Это кирпич прилетел.

В это время пассажир пытается найти, что конкретно прилетело в лобовое стекло. Находка еще больше их удивляет.

— Это не кирпич, что это, вообще, такое, — пытаются разобраться мужчины. Потом они приходят к выводу что тяжелая металлическая гайка отлетела, скорее всего, от КАМАЗа.

— Как она меня не убила? — удивляется пассажир.

— Мы будем сегодня твое второе рождение отмечать, — успокаивает друга водитель. — Удар такой сильный был, я смотрю, что ты лежишь, думал, ты умер.

Подписчики в комментариях отметили, что мужчине явно повезло.

— Такая штука точно могла убить, — написали новосибирцы.

— А зачем так близко подъезжать к фурам? — прокомментировали люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749022" frameborder="0"></iframe> Гайка от фуры пробила голову сибиряку.

ИСТОЧНИК KP.RU