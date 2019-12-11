2019-12-11T08:26:46+03:00
Общество

Человеческая изощренность в пытках вводит в оцепенение и по-настоящему ужасает

По мнению церкви, тот, кто издевается над животным, болен. Сегодня это кошка, которая в ответ ничего не скажет, а завтра - человек. Свое мнение по этому вопросу высказывает протоиерей Андрей Ромашко.
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Над животным изощряться проще, так как за котенка, выкинутого на мороз умирать голодной смертью, никто не накажет. А попробуй поступи так с человеком - придется за это ответить. Батюшка предлагает не закрывать глаза на подобные поступки, а людей, которые проявляют жестокость к животным, лечить.

Какой грех совершают люди, когда издеваются над животными?.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы для батюшки, шлите их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».

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@TrueKPRU
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