Человеческая изощренность в пытках вводит в оцепенение и по-настоящему ужасает
Над животным изощряться проще, так как за котенка, выкинутого на мороз умирать голодной смертью, никто не накажет. А попробуй поступи так с человеком - придется за это ответить. Батюшка предлагает не закрывать глаза на подобные поступки, а людей, которые проявляют жестокость к животным, лечить.
Какой грех совершают люди, когда издеваются над животными?.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».