2019-12-11T07:49:55+03:00
Дом. Семья

«Они не подают на развод»: сибиряки восхитились трогательной заботой желтощеких гиббонов друг о друге

Нежные кадры сняла новосибирский фотограф
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Гиббоны самые верные партнеры, они редко разводятся и изменяют. Фото: стоп-кадр.Гиббоны самые верные партнеры, они редко разводятся и изменяют. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Сибирячка Анна Новикова показала трогательное видео. Кадры она опубликовала на своем YouTube-канале. Герои ролика — желтощекие гиббоны. На видео животные сидят на ветке и заботливо ухаживают друг за другом: внимательно осматривают шерстку, под проверку попали хвост и макушка. После того, как работа закончена, вторая половинка проверяет чистая ли шерстка. В качестве благодарности гиббон помогает любимой также привести волоски в порядок. Потом животные нежно обнимаются.

— Ой ты, Господи, как же это мило! — комментируют за кадром.

Известно, что гиббоны верные партнеры. В паре они сильно друг к дружке привязаны, семейные обязанности делят пополам. Когда гиббоны находят свою половинку, они предпочитают как можно больше времени проводить рядом, ухаживать друг за другом и вместе лазать по деревьям. Правда, исследователи заметили, что далеко не во всех парах отношения безоблачны, иногда самцы начинают заигрывать с другими самками, а то и подавать на развод.

Новосибирский фотограф сняла, как желтощекие гиббоны друг о друге заботятся.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Человеческая изощренность в пытках вводит в оцепенение и по-настоящему ужасает
«Мы на базе»: сонная Ольга Бузова прилетела в Новосибирск
Ехала на заправку: новосибирские полицейские задержали девушку с почти 8 килограммами наркотиков
Новосибирец заплатил долг в 65 тысяч рублей, чтобы приставы не забрали у него iPhone
12 декабря в Новосибирске пройдет семинар для выпускников и их родителей «Секреты ЕГЭ: как успешно сдать главный экзамен в 2020 году?».
«Боже мой, как они выросли!»: новосибирцы поздравляют медвежат-близнецов с первым днем рождения
Скорость не важна: эксперты узнали, чего новосибирцы ждут от мобильных операторов
«Женихов просмотрели?»: красавицы-скрипачки устроили концерт в колонии
Рейс «Новосибирск-Норильск» задержали на сутки, а потом отменили
«Позор родственникам»: пользователей соцсетей возмутила грязная квартира умершей бабушки
«Дед Мороз, подари мне зубную пасту»: новогоднее желание маленькой девочки растрогало сибиряков
«Какой милаш!»: в детский сад под Новосибирском наведался в гости заяц
Виноваты скользкие тротуары: медик рассказал, какие травмы зимой чаще всего получают пешеходы
Строители просят не допускать к ремонту дорог малый бизнес
Из-за оттепели в Новосибирском зоопарке не могут уснуть медведи
Помощь при обморожении: врачи рассказали, что делать, если «покусал» мороз
Авто выкинуло в сугроб: в Новосибирске такси врезалось в фуру
Четыре населенных пункта под Новосибирском остались без газа из-за аварии
Учительницу, велевшую мигрантке учить русский, отказались признавать невиновной
В Новосибирске девочка отбилась от педофила, покусав его
«Сопровождаемое проживание – мифы и реальность»: Общественная палата провела дискуссию на эту тему
Дело о падении аквариума на маленькую девочку в детском саду дошло до суда
Бороться с коррупцией в Новосибирске будут роботы