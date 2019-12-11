«Они не подают на развод»: сибиряки восхитились трогательной заботой желтощеких гиббонов друг о друге

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-11T07:49:55+03:00

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Сибирячка Анна Новикова показала трогательное видео. Кадры она опубликовала на своем YouTube-канале. Герои ролика — желтощекие гиббоны. На видео животные сидят на ветке и заботливо ухаживают друг за другом: внимательно осматривают шерстку, под проверку попали хвост и макушка. После того, как работа закончена, вторая половинка проверяет чистая ли шерстка. В качестве благодарности гиббон помогает любимой также привести волоски в порядок. Потом животные нежно обнимаются.

— Ой ты, Господи, как же это мило! — комментируют за кадром.

Известно, что гиббоны верные партнеры. В паре они сильно друг к дружке привязаны, семейные обязанности делят пополам. Когда гиббоны находят свою половинку, они предпочитают как можно больше времени проводить рядом, ухаживать друг за другом и вместе лазать по деревьям. Правда, исследователи заметили, что далеко не во всех парах отношения безоблачны, иногда самцы начинают заигрывать с другими самками, а то и подавать на развод.

Новосибирский фотограф сняла, как желтощекие гиббоны друг о друге заботятся.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU