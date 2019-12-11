Ехала на заправку: новосибирские полицейские задержали девушку с почти 8 килограммами наркотиков

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-11T07:28:54+03:00

Часть найденных у девушки наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД по НСО.

Сейчас ей грозит пожизненное лишение свободы

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Новосибирские полицейские при поддержке спецподразделения «Гром» задержали 23-летнюю жительницу Самары, когда та заехала на АЗС на Бердском шоссе. В машине задержанной нашли почти килограмм наркотиков.

В дальнейшем полицейские отправились в квартиру подозреваемой, расположенной на улице Татьяны Снежиной. Там они нашли еще 7 килограмм запрещенных веществ. Как выяснилось, задержанная использовала эту квартиру для хранения и расфасовки наркотиков.

Подозреваемая использовала свою квартиру для хранения и расфасовки наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД по НСО.

— Всего из незаконного оборота полицейские изъяли более 7800 граммов наркотических средств (мефедрон, МДМА, гашиш и марихуана), — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Сейчас проводится расследование и поиск каналов поставки наркотиков в Новосибирск. Задержанная молодая девушка находится под стражей — ей грозит пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU