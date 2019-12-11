Ехала на заправку: новосибирские полицейские задержали девушку с почти 8 килограммами наркотиков
Новосибирские полицейские при поддержке спецподразделения «Гром» задержали 23-летнюю жительницу Самары, когда та заехала на АЗС на Бердском шоссе. В машине задержанной нашли почти килограмм наркотиков.
В дальнейшем полицейские отправились в квартиру подозреваемой, расположенной на улице Татьяны Снежиной. Там они нашли еще 7 килограмм запрещенных веществ. Как выяснилось, задержанная использовала эту квартиру для хранения и расфасовки наркотиков.
Подозреваемая использовала свою квартиру для хранения и расфасовки наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД по НСО.
— Всего из незаконного оборота полицейские изъяли более 7800 граммов наркотических средств (мефедрон, МДМА, гашиш и марихуана), — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.
Сейчас проводится расследование и поиск каналов поставки наркотиков в Новосибирск. Задержанная молодая девушка находится под стражей — ей грозит пожизненный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU