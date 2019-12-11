«Боже мой, как они выросли!»: новосибирцы поздравляют медвежат-близнецов с первым днем рождения

СЕГОДНЯ 06:53 2019-12-11T07:50:26+03:00

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В среду, 11 декабря, белые медвежата Нордик и Шайна отмечают свой первый день рождения. Новосибирцы внимательно следили все это время, как растут медвежата-близнецы, все вместе выбирали малышам имена.

За судьбой малышей следили многие новосибирцы. Фото: новосибирский зоопарк.

Для белой медведицы Герды близнецы — это уже третье потомство. После рождения малышей она не выходила из укрытия, не отлучалась от своих малышей ни на секунду. В то время к вольеру доступ был закрыт, там даже не убирали снег, чтобы не потревожить медведицу. Такой охранный режим был крайне важен для сохранения потомства. Когда двойня подросла и достаточно окрепла, Герда стала выпускать детей на прогулки.

Для Герды близнецы - третье потомство. Фото: новосибирский зоопарк.

— Уже в первые месяцы жизни медвежат стало понятно, что детство двойни — это особая история, во многом не похожая на то, как росли Шилка и Ростик. Два медвежонка, буквально, как только открыли глаза, сразу стали играть друг с другом. Конечно, сначала это было совместное кряхтение и смешные перекатывания, но медвежата росли быстро, и уже скоро мы увидели, что наша двойня — это белый и пушистый «ураган». Они скатывались по маме, как по горке. Рыли в снегу по примеру Герды норы и берлоги. Снежки среднего размера становились для них футбольным мячом, снежные глыбы — скалами. Герда играла (и сейчас играет) с медвежатами, но все-таки они чаще заняты своими играми, -вспоминают в новосибисрком зоопарке.

Когда близнецы подросли, постоянные посетители зоопарка научились их отличать друг от друга. Они говорят, что похожи мишки только внешне, а вот по темпераменту — разные.

После рождения малышей Герда не появлялась на публике. Фото: новосибирский зоопарк.

— Шайна очень игривая медведица. Она любит играть с конусами, мячами, снегом, тыквами — со всем, что оказывается в вольере. Еще она любит воду. Шайна плавает в бассейне чаще и больше, чем ее мама и брат. Вот даже сейчас, в декабре, Норди редко плавал в ледяной воде, а Шайна без раздумий ныряла. Если говорить о характере Норди, то его главная черта — напористость. Он к еде всегда норовит первым подойти. Одним словом — мальчишка, — рассказывает зоотехник Ольга Казанина.

Сейчас уже Норди и Шайна едят как взрослые: справляются с полноценной порцией рыбы. А еще они по-прежнему сосут материнское молоко.

Сегодня в честь дня рождения медвежат все семейство белых медведей получит полезное и вкусное угощение.

Подросших медвежат посетители называют "белым ураганом". Фото: новосибирский зоопарк.

Новосибирцы активно поздравляют полюбившихся им медвежат с их первым праздником.

— Боже ж мой, какие они хорошенькие: плюшепопики, толстопузики, и пушистики! Здоровья, счастливой медвежьей жизни.

— Счастья нашим малышам! Хорошего аппетита и крепкого здоровья

— Оставайтесь всегда веселыми и жизнерадостными, как сейчас! Будьте всегда с нами!

— Такое ощущение что природа дала маме Герде возможность поучиться воспитывать мальчика и девочку, а потом когда научила- дала сразу двойню и Герда с уверенностью справляется со своим делом!

ИСТОЧНИК KP.RU