2019-12-11T06:36:25+03:00
Умные вещи

Скорость не важна: эксперты узнали, чего новосибирцы ждут от мобильных операторов

Скорость интернета перестала интересовать пользователей смартфонов
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Скорость интернета перестала интересовать пользователей смартфонов - теперь важнее стабильность сигнала и равномерность покрытия LTE. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства AC&M, проводившего опросы в крупнейших российских городах, в число которых вошел и Новосибирск.

Как выяснилось, только 2% респондентов считают высокую скорость интернета главным показателем при выборе мобильного оператора. Самыми важными условиями потребители назвали стабильность сигнала, наличие сети LTE и равномерность покрытия. За ними идут величина абонентской платы и наличие у оператора безлимитных тарифов.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА. В городах, где проводилось исследование, больше половины опрошенных оказались довольны качеством мобильной связи. Больше всех рады качеству мобильной связи в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. В Москве качеству мобильного интернета самую высокую оценку дали абоненты МТС: связь оператора устраивает более 60% пользователей.

САМОЕ ВАЖНОЕ. В целом в России 50% потребителей оценивают качество сотовой связи весьма позитивно. Примерно две трети респондентов довольны скоростью мобильного интернета, хотя не могут назвать обычную скорость интернета со своих устройств. Как отмечают абоненты, цифры не важны - главное, чтобы было возможно ежедневно смотреть видео, слушать музыку, скачивать видеоролики, общаться в соцсетях или мессенджерах.

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@TrueKPRU
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