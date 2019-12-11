«Женихов просмотрели?»: красавицы-скрипачки устроили концерт в колонии

СЕГОДНЯ 05:03 2019-12-11T07:49:18+03:00

Скрипачки в белых платьях дали концерт в колонии для опасных преступников. Фото: соцсети.

В ответ жулики подарили девушкам картину с пейзажем реки и гор

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В Новосибирской исправительной колонии №2, где осужденные отбывают наказания за тяжкие преступления, прошел благотворительный концерт. Для заключенных выступили солистки трио «SILENZIUM». В составе музыкальной группы — две скрипки и виолончель. Свое творчество девушки называют неоклассикой. В репертуаре трио есть место и жесткому року (Metallica, Rammstein, Nirvana) и популярной музыке, а также классике (Бах, Вивальди) в обработке в стиле Vanessa Mae. А еще музыканты исполняют советские мелодии. Клипы SILENZIUM на Youtube набирают миллионы просмотров, и вызывают большой интерес публики по всему миру. Скрипачки не только исполняют музыку, но и танцуют.

— Очень душевный благотворительный концерт в Новосибирской Исправительной колонии — 2 провели! Получили кучу положительных эмоций и большую картину, сделанную местными талантами, в подарок, — написали солистки в своем аккаунте в Инстаграме.

Скрипачки играют неоклассику. Фото: соцсети.

А вот подписчики не удержались от сарказма.

— Женихов присмотрели? Сыграли «Бутырочку»? Или «Мурку» на бис раз 20?

В ответ заключенные подарили девушкам картину с пейзажем реки и гор. Фото: соцсети

— По понятиям играют!

— Молодцы, девчонки. Зато ребятам какая радость.

ИСТОЧНИК KP.RU