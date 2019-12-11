«Позор родственникам»: пользователей соцсетей возмутила грязная квартира умершей бабушки

СЕГОДНЯ 03:09 2019-12-11T03:43:09+03:00

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Жительница Новосибирска пожаловалась в соцсетях на то, что клининговая компания плохо вымыла ей квартиру, а еще после наведения чистоты в доме не работает микроволновка и печка. Свой возмущенный пост вместе с фотодоказательствами она опубликовала в аккаунте revizor.nsk в Инстаграме.

— Эта клининговая типа компания, как я поняла, без офиса и без профессионалов! Приехали вдвоем, с утра. Опоздали! Нужно было отмыть всю двухкомнатную квартиру. Она была очень грязная, так как жила бабушка. Договорились, что цена будет восемь тысяч рублей. По времени ориентировали меня, что закончат через часов 6-8. В итоге после 10 часов работа была не закончена: домывали следующий день. Приехала проверять, не работает микроволновка и печка, они залили ее водой или моющим средством. Она замкнула. Очень много осталось грязи, — написала возмущенная сибирячка.

В комментариях клининговая служба объяснила, в чем было дело.

— У вас совесть есть? Нам нужно было сделать в два раза больше работы, нежели договаривались, но мы не стали брать за это дополнительно деньги. Мы только одну кухню отмывали десять часов. На фото грязные обои, мы сразу сказали, что жир с ним не отмоем, потому что испортится рисунок. Претензий у вас не было, вы сказали, что все понимаете. Вы оплатили только после проверки, — объяснили клинеры.

Подписчики аккаунта бурно обсудили эту ситуацию. Люди возмущены тем, что в такой грязной квартире жила бабушка. Сибиряки недоумевает, почему клининг вызвали только после ее смерти, а при жизни родные не помогали.

— Мне кажется, там только ремонт спасет. Там жир 1000-летний — такое нереально отмыть. На восемь тысяч проще стол новый купить и обои переклеить, — писали в комментариях подписчики. — Бедная бабушка: в таком сраче жизнь доживала, при живых родственниках. Стыд и позор!

— Это что за помойка? Как так можно запустить? Я бы постыдилась это показывать, даже если и плохо убрали.

— Мне вот интересно, люди что делали, чтобы так загадить дом? Да, жила бабушка, но родня-то без рук что ли. Только в телефон тыкать умеют, а тряпочку взять и провести генеральную раз в месяц у бабушки сложно?

— У бабушек есть дети и внуки, которые при регулярном уходе явно такого не допустят. Но вместо того, чтобы не запускать, родные сейчас в Инстаграме жалуются на клининг. Это, видимо, все, на что они способны.

— Судя по фотографиям, там никак за шесть часов не убраться. Там стол отмывать час надо.

ИСТОЧНИК KP.RU