2019-12-10T22:39:35+03:00
Общество

«Какой милаш!»: в детский сад под Новосибирском наведался в гости заяц

Неожиданного посетителя удалось заснять на видео сотрудникам учебного учреждения
Алена КУЛЕШОВА
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Любознательный пушистик не смог оставить равнодушными пользователей соцсетей. Фото: Кадр из видеоЛюбознательный пушистик не смог оставить равнодушными пользователей соцсетей. Фото: Кадр из видео
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В детский сад, расположенный в наукограде Кольцово в Новосибирской области пришел в гости зайчик. Зверек с любопытством осматривался на детской площадке, а потом шустренько убежал. Неожиданного посетителя удалось заснять на видео сотрудникам учебного учреждения. Позже ролик попал в сеть.

— В понедельник, 9 декабря, на территорию детского сада, расположенного в Кольцово, заглянул в гости зайчик! — пишет автор поста в паблике «На Хвосте I Новости Академгородка и окрестностей».

Любознательный пушистик не смог оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие люди написали, что зверек выглядит очень милым, а к людям он мог выйти в поисках какой-нибудь еды:

— Какой милаш!

— Может быть, он проголодался?

— Крупненький и миленький зайчик.

— Да, у нас в Кольцово можно часто разных зверушек увидеть, — пишут подписчики паблика.

В новосибирский детский сад наведался в гости заяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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