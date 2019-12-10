Виноваты скользкие тротуары: медик рассказал, какие травмы зимой чаще всего получают пешеходы

СЕГОДНЯ 21:48 2019-12-10T21:48:21+03:00

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Врач-травматолог рассказал, какие травмы люди получают чаще всего в период новогодних каникул. Как оказалось, лидируют в этом списке переломы и ушибы из-за падения на скользких тротуарах и катания с необорудованных горок. Кроме того, часто пешеходы получают тяжелые травмы из-за упавших с крыши сосулек и неправильного обращения с праздничной пиротехникой.

— Что касается травм, характерных в новогоднее время, это, конечно же, нарушение техники безопасности при использовании различных петард, которые у взрослых чаще взрываются в руках, что приводит к серьезным повреждениям мягких тканей кисти, пальцев, сухожилий и даже ампутации пальцев и кисти. У детей, которые смотрят на все это, нередко происходят ожоги лица, а в особенности — глаз, — цитирует вице-президента Ассоциации травматологов-ортопедов России, заместителя директора по организационно-методической работе в сфере здравоохранения и образовательной деятельности НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Александра Очкуренко издание News.ru.

Кроме того, по словам медика, люди всех возрастов часто травмируются во время катания на горке. В праздничные каникулы и дети, и взрослые, с азартом скатываясь с горы на «ватрушках» пренебрегают техникой безопасности. Поэтому нередко падают с них и ломают себе руки и ноги. Но самое страшное, когда при подобных падениях происходят переломы позвоночника, как у взрослых людей, так и у детей и подростков.

Врач напоминает о том, что в новогодние дни дети также регулярно падают на различных уличных игровых площадках, которые не всегда своевременно освобождаются от снега и льда, из-за чего происходят переломы составляющих локтевой сустав костей.

Для того, чтобы избежать травм, Александр Очкуренко советует всегда соблюдать технику безопасности. Особенно — при использовании фейверков. Следует отходить от них на безопасное расстояние, не взрывать их в руках, не бросать в других людей или под ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU