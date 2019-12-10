2019-12-10T19:13:56+03:00
Происшествия

Четыре населенных пункта под Новосибирском остались без газа из-за аварии

Под отключение попали также больницы, школы и детские сады
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Из-за произошедшей аварии без газоснабжения остались 3-х тысяч домов. Фото: ГУ МЧС по НСОИз-за произошедшей аварии без газоснабжения остались 3-х тысяч домов. Фото: ГУ МЧС по НСО
Изменить размер текста:

В Колыванском районе Новосибирской области 10 декабря в около 20:20 при проведении несанкционированных земляных работ был поврежден газопровод высокого давления. Из-за произошедшей аварии без газоснабжения остались 3-х тысяч домов и четырех населенных пункта.

— Под отключение попали 4 населенных пункта с 3,5 тысячами объектов — многоквартирные жилые дома, частные дома, а также социально-значимые объекты: 5 детских садов, 4 школы, больница и 4 котельные, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте происшествия уже работают сотрудники аварийной газовой службы. Подключить газ снова планируют примерно через 2 часа: в первую очередь газоснабжение вернут социально-значимые объектам. В частные дома газ будет поступать около 6-7 часов утра. В настоящее время, владельцам домов необходимо отключить газовое оборудование, а при необходимости — допустить до него специалистов для осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24