«Дед Мороз, подари мне зубную пасту»: новогоднее желание маленькой девочки растрогало сибиряков
В одном из супермаркетов Новосибирска каждый год проводится предновогодняя акция для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей Октябрьского района. Ребятишки пишут пожелания на открытках, а затем их вывешивают на елку желаний. Главный символ праздника установлен на входе в магазин. Как рассказали корреспондентам КП-Новосибирск представители супермаркета.
— В этом очень разные игрушки. Кто-то просит фигурные коньки, а некоторые предпочитают роликовые. Очень много самокатов и наборы «LEGO» в этом году. Мальчишки предпочитают машинки. Ну, и, конечно сладости и мягкие игрушки, — поделился представитель торговой сети. - Но один ребенок мечтает о необычном подаке: девочка 7 лет к игрушкам - кукле в карете, фее - попросила зубную пасту. Наш коллектив был немного удивлен. Наверное, семья у нее небогатая...
К слову, открытка ребенка провисела на елке недолго: кто-то снял ее: видимо, чтобы исполнить желание ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU