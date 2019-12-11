«Дед Мороз, подари мне зубную пасту»: новогоднее желание маленькой девочки растрогало сибиряков

СЕГОДНЯ 02:21 2019-12-11T02:21:51+03:00

Семилетняя школьница написала его на открытке и повесила на елке в супермаркете

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В одном из супермаркетов Новосибирска каждый год проводится предновогодняя акция для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей Октябрьского района. Ребятишки пишут пожелания на открытках, а затем их вывешивают на елку желаний. Главный символ праздника установлен на входе в магазин. Как рассказали корреспондентам КП-Новосибирск представители супермаркета.

— В этом очень разные игрушки. Кто-то просит фигурные коньки, а некоторые предпочитают роликовые. Очень много самокатов и наборы «LEGO» в этом году. Мальчишки предпочитают машинки. Ну, и, конечно сладости и мягкие игрушки, — поделился представитель торговой сети. - Но один ребенок мечтает о необычном подаке: девочка 7 лет к игрушкам - кукле в карете, фее - попросила зубную пасту. Наш коллектив был немного удивлен. Наверное, семья у нее небогатая...

К слову, открытка ребенка провисела на елке недолго: кто-то снял ее: видимо, чтобы исполнить желание ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU