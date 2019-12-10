2019-12-10T15:49:25+03:00
Общество

«Сопровождаемое проживание – мифы и реальность»: Общественная палата провела дискуссию на эту тему

В мероприятии принял участие представитель Общественной палаты Российской Федерации Андрей Царёв
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Комиссия Общественной палаты Новосибирской области провела дискуссионную площадку на тему «Сопровождаемое проживание – мифы и реальность».Комиссия Общественной палаты Новосибирской области провела дискуссионную площадку на тему «Сопровождаемое проживание – мифы и реальность».Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Комиссия Общественной палаты Новосибирской области по развитию гражданских инициатив, добровольчества, благотворительности и СО НКО вместе с комиссией Общественной палаты Новосибирской области по поддержке семьи и детства организовали и провели дискуссионную площадку на тему «Сопровождаемое проживание — мифы и реальность».

Старт дискуссии начался приветственным словом председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой.

В качестве экспертов на заседании выступили: первый заместитель первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО — Андрей Царев, председатель Общественной палаты Новосибирской области — Галина Гриднева, а также, член комиссии Общественной палаты НСО по поддержке семьи и детства — Ирина Федорова.

Кроме этого на заседании присутствовали и представители законодательного собрания. Был поднят вопрос о сопровождаемом проживания и прозвучало обещание Президента, что Минздрав, Минфин и Минэкономразвития РФ подумают над тем, как тиражировать технологию сопровождаемого проживания.

В процессе оживленного обсуждения участниками был выработан ряд предложений по совершенствованию условий развития технологии сопровождаемого проживания на территории Новосибирской области, которую участники выработали в процессе оживленной полемики и обсуждения.

По доброй традиции заседание прошло в Правительстве Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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