Помощь при обморожении: врачи рассказали, что делать, если «покусал» мороз

СЕГОДНЯ 20:20 2019-12-10T20:20:13+03:00

Медики объяснили, какая помощь при обморожении наиболее действенна

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Синоптики прогнозируют резкое похолодание в праздники, и важно знать, какая помощь при обморожении действительно пойдет на пользу. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали Врачи Красного креста.

- Выделяют несколько признаков обморожения. Вначале пострадавший участок кожи бледнеет, после согревания становится красноватым или красно-багровым. Через неделю пострадавшая кожа в этом месте начинает шелушиться, может появиться отек, - объясняют медики. - Жжение, онемение, зуд и покалывание тоже являются признаками обморожения. При первой степени обморожения омертвения тканей не наступает.

Врачи рекомендуют сразу начинать лечить первую стадию обморожения — тогда кожа придет в норму уже через 5-7дней. Для этого нужно:

1.Укрыться в теплое, безветренное место.

2.Снять с пострадавшего всю верхнюю одежду, а также мокрую и запотевшую.

3. Укутать человека в теплое одеяло, дать теплого чая.

4.Лечь в ванную с теплой водой около 20 градусов и постепенно доливать горячей до 40 градусов.

5. После ванной одеться в сухую одежду и лечь под одеяло

6. Если кожа осталась гладкой — можно начать делать чистыми руками легкий массаж обмороженного участка кожи. Гладить кожу нужно в сторону сердца, и продолжать до того момента, пока не прильет кровь — обмороженный участок станет теплым и мягким.

7. Во время согревания участок может жечь и отекать. Если после растирания чвствительность и подвижность не появилась — нужно вызывать врача.

А вот лить на обмороженную кожу горячую воду, прислонять к батарее, печке или обогревателю нельзя. Как и пить алкоголь или кофе - это может повредить сосудам. Еще Нельзя делать растирание кожи при появлении пузырей. Они лопнут и на пострадавшие участки можно занести инфекцию. И обязательно нужно обратиться в больницу.

Врачи Красного креста напоминают, что в период праздников легко получить обморожение или переохлаждение, особенно это опасно для нетрезвых граждан. Новосибирские врачи предлагают бесплатные курсы первой помощи. Они проходят каждый вторник в 19.00 в Новосибирском отделении Красного креста по адресу улица Писарева, 4. Здесь любой желающий может узнать теорию и практику первой помощи в экстренных ситуациях с использованием манекенов, аптечки и средств первой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU