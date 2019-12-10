Помощь при обморожении: врачи рассказали, что делать, если «покусал» мороз
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в праздники, и важно знать, какая помощь при обморожении действительно пойдет на пользу. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали Врачи Красного креста.
- Выделяют несколько признаков обморожения. Вначале пострадавший участок кожи бледнеет, после согревания становится красноватым или красно-багровым. Через неделю пострадавшая кожа в этом месте начинает шелушиться, может появиться отек, - объясняют медики. - Жжение, онемение, зуд и покалывание тоже являются признаками обморожения. При первой степени обморожения омертвения тканей не наступает.
Врачи рекомендуют сразу начинать лечить первую стадию обморожения — тогда кожа придет в норму уже через 5-7дней. Для этого нужно:
1.Укрыться в теплое, безветренное место.
2.Снять с пострадавшего всю верхнюю одежду, а также мокрую и запотевшую.
3. Укутать человека в теплое одеяло, дать теплого чая.
4.Лечь в ванную с теплой водой около 20 градусов и постепенно доливать горячей до 40 градусов.
5. После ванной одеться в сухую одежду и лечь под одеяло
6. Если кожа осталась гладкой — можно начать делать чистыми руками легкий массаж обмороженного участка кожи. Гладить кожу нужно в сторону сердца, и продолжать до того момента, пока не прильет кровь — обмороженный участок станет теплым и мягким.
7. Во время согревания участок может жечь и отекать. Если после растирания чвствительность и подвижность не появилась — нужно вызывать врача.
А вот лить на обмороженную кожу горячую воду, прислонять к батарее, печке или обогревателю нельзя. Как и пить алкоголь или кофе - это может повредить сосудам. Еще Нельзя делать растирание кожи при появлении пузырей. Они лопнут и на пострадавшие участки можно занести инфекцию. И обязательно нужно обратиться в больницу.
Врачи Красного креста напоминают, что в период праздников легко получить обморожение или переохлаждение, особенно это опасно для нетрезвых граждан. Новосибирские врачи предлагают бесплатные курсы первой помощи. Они проходят каждый вторник в 19.00 в Новосибирском отделении Красного креста по адресу улица Писарева, 4. Здесь любой желающий может узнать теорию и практику первой помощи в экстренных ситуациях с использованием манекенов, аптечки и средств первой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU