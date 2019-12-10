Защитника «Сибири» позвали сыграть в матче звезд КХЛ

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-10T13:12:58+03:00

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Защитник хоккейной команды «Сибирь» Юрки Йокипакка примет участие в матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги. Финский спортсмен был выбран для участия в мероприятии методом голосования журналистов. Хоккеист будет играть за команду дивизиона Харламова. Пройдет матч в Москве на «ВТБ Арене» 19 января 2020 года.

Стоит отметить, что Йокипакка присоединился к «Сибири» последним из всех игроков: контракт с ним подписали перед самым началом сезона. Он не проходил с командой предсезонные сборы, однако все равно быстро влился в коллектив.

В настоящее время Юрки является весьма ценным игроком для команды: в 34 матчах регулярного чемпионата 23-й номер набрал 17 (1 + 16) баллов.

— Я всегда стараюсь поддерживать нападающих, когда мы атакуем. Мне нравится играть от ворот до ворот и участвовать в наступлении, — рассказал Юрки Йокипакка изданию ЧС-ИНФО, после декабрьского поражения от «Йокерита».

В свои 28 лет финн имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. В ведущей хоккейной лиге мира он провел ровно 150 матчей, в которых набрал 28 (3 + 25) очков. По словам спортсмена, в НХЛ куда больше «физики» и скорости. А вот в КХЛ — больше возможностей показать свое мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU