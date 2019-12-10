Новосибирским бизнесменам предлагают поучаствовать в переговорах с немецкими компаниями

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-10T12:11:02+03:00

С 17 по 18 февраля в Штутгарте пройдет Российско-германский бизнес-форум

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Сибирским предпринимателям предлагают принять участие в b2b-переговорах с немецкими компаниями в феврале 2020 года. С 17 по 18 февраля в городе Штутгарт в Германии состоится Российско-германский бизнес-форум. В рамках этого мероприятия пройдет сессия двусторонних переговоров бизнес-сообщества разных стран.

— Принять участие в них смогут российские производители технологий в области комплектующих для электромобилей, «зеленой энергетики» и машиностроения, — сообщает пресс-служба министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Со стороны организаторов будут присутствовать представители отраслей, заинтересованных в приобретении технологий.

Чтобы стать участником переговоров с немецкими предпринимателями, нужно связаться с пресс-секретарем минпромторга Новосибирской области Дарьей Кутолиной (+7 913 956-70-79) до 20 декабря.

Затраты на проживание и перелет участники несут самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU