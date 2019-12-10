Новосибирским бизнесменам предлагают поучаствовать в переговорах с немецкими компаниями
Сибирским предпринимателям предлагают принять участие в b2b-переговорах с немецкими компаниями в феврале 2020 года. С 17 по 18 февраля в городе Штутгарт в Германии состоится Российско-германский бизнес-форум. В рамках этого мероприятия пройдет сессия двусторонних переговоров бизнес-сообщества разных стран.
— Принять участие в них смогут российские производители технологий в области комплектующих для электромобилей, «зеленой энергетики» и машиностроения, — сообщает пресс-служба министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Со стороны организаторов будут присутствовать представители отраслей, заинтересованных в приобретении технологий.
Чтобы стать участником переговоров с немецкими предпринимателями, нужно связаться с пресс-секретарем минпромторга Новосибирской области Дарьей Кутолиной (+7 913 956-70-79) до 20 декабря.
Затраты на проживание и перелет участники несут самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU