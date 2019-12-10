Покупали у браконьеров: братья-жулики торговали нелегальной черной икрой в интернете
В Новосибирске силовики прикрыли нелегальный бизнес. Двое братьев из Новосибирска покупали у браконьеров на Дальнем Востоке черную икру осетровых видов рыб и продавали в столице Сибири. В Новосибирск запрещенный деликатес они везли грузовым самолетом. Черную икру прятали в банках из-под красной. Сотрудники правоохранительных органов изъяли две банки черной икры по 500 граммов.
— Поставки шли в адрес двух коммерческих организаций, которыми руководил 38-летний подозреваемый. В обязанности его 28-летнего брата входило размещение объявлений о реализации деликатесного товара на различных торговых площадках в интернете и поиск покупателей, сообщают в пресс-службе УТ МВД по СФО.
Одного из братьев задержали на выезде с территории грузового терминала аэропорта «Толмачево». Он как раз получил новую партию деликатеса. А другого — в офисе.
Возбуждено уголовное дело. Теперь братьям грозит лишение свободы на девять лет и штраф в размере трех миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU