Любовь в сердце и на парапете: девушки-вандалы разрисовали стену на новой набережной
Две юных жительницы Новосибирска попались в руки полиции, виной всему чувства и неуемная жажда творчества. Девушек поймали на Михайловской набережной, они нарисовали красной краской на парапете фразу «Я тебя очень», а в конце сердечко. За занятием творчеством «художниц» застала охрана.
— На Михайловской набережной совершен очередной акт вандализма. 8 декабря ориентировочно в 22:40 две девушки разрисовали стену парапета в зоне спуска к реке. Сотрудники охранного предприятия, отвечающие за обеспечение общественного порядка в парке и сохранность его имущества, задержали девушек и передали сотрудникам полиции, — рассказывает глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Девушкам грозит административной наказание.
Новосибирцы уже оценили «творчество» юных дам и предложили справедливое решение проблемы:
— Пусть теперь сами и отмывают, — пишут новосибирцы в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU