Любовь в сердце и на парапете: девушки-вандалы разрисовали стену на новой набережной

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-10T11:24:12+03:00

«Я тебя очень» и сердечко — такую надпись юные дамы оставили на стене, теперь их накажут

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Две юных жительницы Новосибирска попались в руки полиции, виной всему чувства и неуемная жажда творчества. Девушек поймали на Михайловской набережной, они нарисовали красной краской на парапете фразу «Я тебя очень», а в конце сердечко. За занятием творчеством «художниц» застала охрана.

— На Михайловской набережной совершен очередной акт вандализма. 8 декабря ориентировочно в 22:40 две девушки разрисовали стену парапета в зоне спуска к реке. Сотрудники охранного предприятия, отвечающие за обеспечение общественного порядка в парке и сохранность его имущества, задержали девушек и передали сотрудникам полиции, — рассказывает глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Девушкам грозит административной наказание.

Новосибирцы уже оценили «творчество» юных дам и предложили справедливое решение проблемы:

— Пусть теперь сами и отмывают, — пишут новосибирцы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU