2019-12-10T10:56:17+03:00
Общество

Новосибирский общественник требует наказать адвоката Егора Жукова за финансирование украинской армии

Илья Новиков в Фейсбуке написал, что отдал деньги на поддержку вооруженных сил Украины
Ульяна ДЖАНКОВА
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Адвокат публично призывает помочь украинской армии рублем Фото: соцсетиАдвокат публично призывает помочь украинской армии рублем Фото: соцсети
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Ростислав Антонов, общественник из Новосибирска, направил в адвокатскую палату Москвы жалобу на столичного правозащитника Илью Новикова. Новосибирец уверен, что Новиков не достоин статуса адвоката, так как публично признался, что финансирует украинскую армию, а также выступает за насилие.

Напомним, адвокат защищал студента Егора Жукова, проходящего по так называемому «московскому делу». Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремистской деятельности во время несогласованных акций протеста в Москве летом уходящего года. После этого у себя на странице в Фейсбуке адвокат написал следующее:

— Мне было интересно и приятно защищать Жукова, хотя это не было просто. В отличие от Егора, сам я как раз верю в эффективность насилия. Поэтому тот рубль, который я получу за защиту Егора, я передам на поддержку ЗСУ (Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.). И еще 99999 от себя, потому что как раз 6 декабря — их праздник. И вы можете присоединиться. Линия защиты, она не только в суде, — написал в Фейсбуке Илья Новиков.

Это признание вызвало общественный резонанс по всей стране. В том числе слова Новикова удивили новосибирского общественника Ростислава Антонова. Он в официальном обращении в адвокатскую палату просит проверить высказывание Новикова на экстремизм, по мнению Антонова, это публичное оправдание терроризма.

— Я считаю, что высказывания и действия Новикова не соответствуют высокому статусу адвоката, а потому ему стоит подумать о смене профессии. Например, он вполне мог бы перебраться в Киев и целиком и полностью посвятить себя борьбе с Россией в качестве волонтера АТО, — написал на своей странице «ВКонтакте» Ростислав Антонов.

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И не считает нужным это скрывать. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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