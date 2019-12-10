Авто выкинуло в сугроб: в Новосибирске такси врезалось в фуру

СЕГОДНЯ 19:27 2019-12-10T19:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 10 декабря, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием фуры и такси. Фотографии с места происшествия опубликовал подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла, когда грузовик поворачивал с улицы Ватутина к дому №42. В этот момент справа его пытался обогнать «Киа Рио», принадлежащий одному из сервисов по вызову такси. В итоге фура «притерла» легковушку, и та въехала в сугроб. Как сообщает подписчик, оба водителя не признают свою вину. Водитель такси уверяет, что грузовик поворачивал вправо с левого ряда, а шофер фуры утверждает, что таксист пытался обогнать его через парковочный карман.

— Ну кто же под фуру лезет? — недоумевают теперь пользователи социальных сетей.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU