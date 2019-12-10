2019-12-11T07:52:19+03:00
Общество

На измене: новосибирцы самые ревнивые по эту сторону Уральских гор

Причем среди собственников женщин больше
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске живет больше всего ревнивцев за Уралом.В Новосибирске живет больше всего ревнивцев за Уралом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Исследовательская компания Zoom Market провела новый опрос. На этот раз аналитики агентства выясняли, где больше всего живет ревнивцев. В опросе участвовали три тысячи человек в браке или устойчивых отношениях. Самыми ревнивыми признаны жители столицы Татарстана.

— На втором месте в списке оказались жители Сочи, а на третьем — Махачкалы. В пятерку также вошли Уфа и Пермь, — сообщили в агентстве.

Новосибирск в рейтинге на 12 месте. Мы лидируем по количеству собственников за Уралом. А среди сибиряков на втором месте Омск, на третьем наши соседи — Красноярск.

Как отметил руководитель проекта Андрей Штыров, среди респондентов, попавших в выборку «ревнивых», женщин на 18% больше чем мужчин.

Известно, что респондентам задавали три вопроса: скажите, вы состоите в отношениях или в браке? доверяете своему партнеру? можете назвать себя ревнивым человеком?

Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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