2019-12-10T09:38:25+03:00
Общество

Ущерб на 700 тысяч рублей: угнанную в Новосибирске машину нашли в Томске

Сейчас полицейские расследуют похожие преступления
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
В угоне подозревается 41-летний житель Томска.В угоне подозревается 41-летний житель Томска.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сама история началась 21 октября: именно тогда у одного из жителей Заельцовского района Новосибирска угнали автомобиль — «Форд Фокус» стоимостью около 700 тысяч рублей. И вот спустя почти два месяца полицейским удалось найти как украденную машину, так и угонщика.

Оказалось, что пропавший «Форд Фокус» находился в Томске. В этом же городе оперативникам удалось задержать подозреваемого в угоне автомобиля — им оказался 41-летний ранее судимый за кражу местный житель.

— В настоящее время мужчина находится под стражей, сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

По поводу угона автомобиля возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража в крупном размере. Максимальный срок по этой статье — 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирским бизнесменам предлагают поучаствовать в переговорах с немецкими компаниями
Покупали у браконьеров: братья-жулики торговали нелегальной черной икрой в интернете
Любовь в сердце и на парапете: девушки-вандалы разрисовали стену на новой набережной
Медведь облизал модель во время фотосессии
Новосибирский общественник требует наказать адвоката Егора Жукова за финансирование украинской армии
Кровавый снеговик у общежития пугает студентов перед экзаменами
На измене: новосибирцы самые ревнивые по эту сторону Уральских гор
«Неужели трудно поставить светофор»: такси врезалось в «Инфинити» на перекрестке в Новосибирске
«Взяла лопату и пошла»: сибиряк посоветовал автоледи самой убрать снег под буксующей машиной
Ревнивый новосибирец выстрелил в голову сопернику на вокзале в Новокузнецке
«Это бойкот для мам с колясками?»: сибирячка возмутилась тем, что дворники не почистили пандус
Выпускникам и их родителям расскажут, как успешно сдать ЕГЭ в 2020 году
«Там паника! Люди идут пешком»: из-за массового ДТП на Димитровском мосту образовалась огромная пробка
Матрона помогла: сибирячка забеременела четверняшками благодаря иконе со святой
Новосибирские депутаты торжественно открыли туалет на остановке
«Разобрали на запчасти»: «Сибирь» разгромила челябинский «Трактор»
В сети появилось видео жуткой аварии на Октябрьском мосту