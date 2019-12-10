Ущерб на 700 тысяч рублей: угнанную в Новосибирске машину нашли в Томске

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-10T09:38:25+03:00

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Сама история началась 21 октября: именно тогда у одного из жителей Заельцовского района Новосибирска угнали автомобиль — «Форд Фокус» стоимостью около 700 тысяч рублей. И вот спустя почти два месяца полицейским удалось найти как украденную машину, так и угонщика.

Оказалось, что пропавший «Форд Фокус» находился в Томске. В этом же городе оперативникам удалось задержать подозреваемого в угоне автомобиля — им оказался 41-летний ранее судимый за кражу местный житель.

— В настоящее время мужчина находится под стражей, сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

По поводу угона автомобиля возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража в крупном размере. Максимальный срок по этой статье — 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU