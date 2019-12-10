«Взяла лопату и пошла»: сибиряк посоветовал автоледи самой убрать снег под буксующей машиной

СЕГОДНЯ 08:00 2019-12-10T08:00:21+03:00

Сибирячка пожаловалась в соцсетях, что из-за сугроба нельзя заехать во дворы. Фото: Ирина Григорьева.

С этой точкой зрения согласны не все

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В Куйбышеве автоледи пожаловалась на то, что из-за снега невозможно заехать во дворы: машина постоянно буксует.

— Куда можно обратиться, чтобы почистили снег при заезде во дворы? Уже три дня прошло, а ситуация никак не изменилась. По улице Краскома каждый день чистят, а вот заезды — нет. Там снега все больше и больше. Машины буксуют, — написала Ирина Григорьева.

Свой пост девушка опубликовала в группе «Новости дня Каинска, Барабинска». Также Ирина разместила в паблике снимок того, как выглядит заезд во дворы.

В комментариях мужчина предложил ей взять лопату и раскидать снег.

— Берешь лопату и пошла кидать. Так до весны будете ждать, будут ныть, но никто лопату в руки не возьмет, все ждут кого-то и ездят по каше.- написал подписчик группы.

— Эту кашу кидать девушке чисто физически не под силу. Поэтому она и обратилась за помощью, — парировали сибиряки.

— Там, кроме девушки, других мужиков что ли нет, — не унимался мужчина.

— Такая ситуация по всему городу, району, области и стране. Успокойтесь, пора привыкнуть.

— Мне вот интересно, если снега наметет по вторые этажи, все будут сидеть и ждать пока к ним приедет трактор?

Вскоре жалобу в соцсети увидели сотрудники администрации, и снег почистили. Фото: Ирина Григорьева.

Снег вскоре на проезде, про который говорила девушка, все же почистили. Сообщение Ирины увидели сотрудники местной администрации.

— Оставить заявку на расчистку снега можно по телефону 67-511. Это городская служба дорожного хозяйства. В связи с обильными снегопадами работы у коммунальщиков, конечно, прибавилось. Поэтапно расчищаются все улицы города. Приносим извинения за неудобства, — написали в комментариях представители муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU