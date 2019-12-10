2019-12-10T10:28:02+03:00
Общество

Кровавый снеговик у общежития пугает студентов перед экзаменами

На его снежном лице ужас, на теле - кровавые подтеки, а рядом - вселяющие страх надписи
Владимир ПТАШНИК
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Этот снеговик стоит у общежития №6. Фото: «Признавашки НГТУ»Этот снеговик стоит у общежития №6. Фото: «Признавашки НГТУ»
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Необычная инсталляция из снега появилась возле общежитий НГТУ. Теперь студенты каждый день видят снеговика, облитого красной краской, которого «грызут» снеговики поменьше. Рядом все той же красной краской написано «сессия близко…».

Фотографии были опубликованы в группе «Признавашки НГТУ» в социальной сети «ВКонтакте». В подписи к фото было указано, что это является ответом шестого общежития на снеговика, построенного возле седьмого общежития.

— Он весной исчезнет, а долги за сессию — нет, — комментирует один из студентов появление подобной инсталляции.

Снеговик, который стоял у общежития №7. Фото: «Признавашки НГТУ».

Снеговик, который стоял у общежития №7. Фото: «Признавашки НГТУ».

Неизвестно, как долго продержится этот «страшный» снеговик, ведь его визави из седьмого общежития не простоял и дня: судя по фотографиям, студенты с физико-технического факультета НГТУ помогли ему упасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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