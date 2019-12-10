Ревнивый новосибирец выстрелил в голову сопернику на вокзале в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 06:32 2019-12-10T06:41:36+03:00

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На привокзальной площади в Новокузнецке 39-летний житель Новосибирска стрелял из травматического пистолета в мужчину. По предварительной информации, конфликт произошел из-за ревности. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО. Пострадавшего доставили в больницу с касательным ранением головы. Врачи назначили ему амбулаторное лечение. Во время того, как произошел инцидент рядом было много прохожих, никто из них не пострадал.

Известно, что оба мужчины и девушка, из-за которой якобы произошел конфликт, проживают в Новосибирске. Как мужчины вместе оказались на вокзале в Новокузнецке, выясняют в правоохранительных органах.

— По факту случившегося проводится доследственная проверка. Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося для квалификации действий участников происшествия и принятия процессуального решения, — добавили в пресс-службе ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748736" frameborder="0"></iframe> Новосибирец выстрелил в голову мужчине на вокзале в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU