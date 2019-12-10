2019-12-10T05:53:50+03:00
Общество

«Это бойкот для мам с колясками?»: сибирячка возмутилась тем, что дворники не почистили пандус

Фото заснеженной лестницы женщина опубликовала в соцсети
Ульяна ДЖАНКОВА
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Молодая мама возмущена тем, что дворники не чистят пандусы.Молодая мама возмущена тем, что дворники не чистят пандусы.
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Зима в Новосибирске для мам с малышами — настоящий квест. В этом убеждена Екатерина Михайловская. Терпение сибирячки лопнуло, когда она в очередной раз не могла подняться по ледяной лестнице вместе с коляской: пандус дворник почистить не удосужился. С такой проблемой молодая мама сталкивается повсюду. Каждый раз приходится делать выбор: рискнуть своими костями и попробовать взобраться по ледяной лестнице вместе с коляской или бросить детский транспорт, но он нынче недешевый, нет уверенности, что коляска дождется маму с малышом там, где ее оставили. Своим возмущением женщина поделилась в группе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск». Молодая мама сфотографировала очередной нечищеный пандус.

— Это бойкот мамам с колясками от всех дворников микрорайона Золотая Нива? — спросила Екатерина.

Мужчины в ответ сказали, что женщина придумала проблему на пустом месте.

— Дворникам зимой и без этого хватает работы. А мамы могли бы пользоваться колясками, оснащенными кроме колес еще и полозьями.

— Исходя из вашей логики, всем вокруг хватает работы и вам следовало бы поймать чего-нибудь на ужин, подняться пешком на свой этаж и дома развести костер, чтобы согреться и поесть, помыться можно будет весной, когда речка растает, но при этом заплатить налоги и коммуналку за все, — вступились за девушку сибиряки.

— Надо увеличить штат дворников или повысить зарплату до приемлемого уровня. Тогда все везде будет вылизано круглосуточно.

— Просто все терпят вот и они не делают ничего.

Корреспонденты КП-Новосибирск выясняют, кто отвечает за заснеженный пандус.

Свои фото сугробов, из-за которых тяжело передвигаться по городу, присылайте на наш редакционный WhatsApp 8 — 923 — 145 — 11 — 03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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