2019-12-10T05:35:08+03:00
Общество

Выпускникам и их родителям расскажут, как успешно сдать ЕГЭ в 2020 году

В ходе семинара эксперты проведут презентацию и ответят на вопросы родителей и учащихся
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 декабря в 19.00 на базе Новосибирского городского открытого колледжа состоится бесплатный семинар для выпускников и их родителей «Секреты ЕГЭ: как успешно сдать главный экзамен в 2020 году?».

На мероприятии расскажут о новшествах при сдаче ЕГЭ в 2020 году, правах учащихся на экзамене, особенностях подготовки к ЕГЭ. На семинаре выступят эксперт ЕГЭ по русскому языку Татьяна Лаптева, эксперт ЕГЭ по обществознанию Олег Паринов, член региональной комиссии ЕГЭ, учитель высшей категории Ирина Рыжакова, детский психолог Александра Трубина.

В ходе семинара эксперты проведут презентацию и ответят на вопросы родителей и учащихся.

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54, 8-й эт., ауд. 803 (Новосибирский городской открытый колледж, главный корпус)

Участие бесплатное по предварительной регистрации

Дополнительная информация: Оксана Борисовна Данькова, тел. (383) 244-64-52, o@novocollege.ru

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это бойкот для мам с колясками?»: сибирячка возмутилась тем, что дворники не почистили пандус
«Там паника! Люди идут пешком»: из-за массового ДТП на Димитровском мосту образовалась огромная пробка
Матрона помогла: сибирячка забеременела четверняшками благодаря иконе со святой
Новосибирские депутаты торжественно открыли туалет на остановке
«Разобрали на запчасти»: «Сибирь» разгромила челябинский «Трактор»
В сети появилось видео жуткой аварии на Октябрьском мосту
Сами виноваты? Новосибирец отказался платить больше за автобусные билеты со старой ценой
«От них сплошные плюсы, только живут мало»: в честь года Крысы зоомагазины делают ставку на грызунов
Синоптики объяснили аномальную погоду в Сибири глобальным потеплением
«Розовый слон» довел новосибирского отличника до суда за килограмм наркотиков
Общественная палата поздравила с 90-летием областную научную библиотеку
«Пацанчики по ГОСТу»: новосибирец объявил войну автохамам на дорогах
«Курящая мразь! Пусть этим дымом травится твоя семья»: гневное объявление в подъезде взбудоражило соцсети
«Всего 24 билета продали из кассы!»: в ДК прокомментировали отмену спектакля «Анна Каренина»
«Проводка не выдерживает»: в сельской больнице пациенты ждут приема врачей в кромешной темноте
Весна, ты ли это? В Новосибирске на деревьях в декабре набухли почки
Новосибирская область вошла в десятку регионов, готовых сотрудничать с Китаем
«Теперь он в любящих руках» : сибирячка спасла котенка, брошенного в метро, и забрала его к себе
«Кроша хороший!»: в Новосибирске сбежал говорящий басом ворон
Мама мальчика, которому в новосибирском детсаду сломали палец, помирилась с воспитателем
«Надо этим повара накормить»: сибирякам продали горелую пиццу с углями
«Она такая красивая!»: полярную сову, которую спасли волонтеры, выпустят на волю
«Жена рыдает!»: сова, зверски расстрелянная живодерами, умерла
«С учебой проблем не было»: в НГУ прокомментировали гибель студента под окнами общежития
«Это было жутко»: в Новосибирске лихач на легковушке протаранил «Мерседес»
«Показал детям свой орган. Они напуганы!»: извращенец на улице домогался двух девочек