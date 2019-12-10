Выпускникам и их родителям расскажут, как успешно сдать ЕГЭ в 2020 году

СЕГОДНЯ 05:34 2019-12-10T05:35:08+03:00

В ходе семинара эксперты проведут презентацию и ответят на вопросы родителей и учащихся

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12 декабря в 19.00 на базе Новосибирского городского открытого колледжа состоится бесплатный семинар для выпускников и их родителей «Секреты ЕГЭ: как успешно сдать главный экзамен в 2020 году?».

На мероприятии расскажут о новшествах при сдаче ЕГЭ в 2020 году, правах учащихся на экзамене, особенностях подготовки к ЕГЭ. На семинаре выступят эксперт ЕГЭ по русскому языку Татьяна Лаптева, эксперт ЕГЭ по обществознанию Олег Паринов, член региональной комиссии ЕГЭ, учитель высшей категории Ирина Рыжакова, детский психолог Александра Трубина.

В ходе семинара эксперты проведут презентацию и ответят на вопросы родителей и учащихся.

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54, 8-й эт., ауд. 803 (Новосибирский городской открытый колледж, главный корпус)

Участие бесплатное по предварительной регистрации

Дополнительная информация: Оксана Борисовна Данькова, тел. (383) 244-64-52, o@novocollege.ru