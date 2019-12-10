2019-12-10T08:33:12+03:00
Общество

«Неужели трудно поставить светофор»: такси врезалось в «Инфинити» на перекрестке в Новосибирске

Пользователи социальных сетей назвали пересечение улиц Кирова и Воскова самым опасным в городе
Владимир ПТАШНИК
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Из-за частых ДТП, этот перекрёсток называют самым аварийным в Новосибирске. Фото: «АСТ-54».Из-за частых ДТП, этот перекрёсток называют самым аварийным в Новосибирске. Фото: «АСТ-54».
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Ночью во вторник, 10 декабря, в Октябрьском районе произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщает подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказывают очевидцы, авария произошла около 4.00. Водитель «Инфинити» ехал по главной дороге, решив свернуть с улицы Кирова на Воскова, но водитель такси не уступил ему дорогу. В результате ДТП обе машины получили сильные повреждения. О пострадавших информации нет.

Пользователи соцсетей обсуждают произошедшее в комментариях:

— Перекресток скоро будет популярным! Каждый день там ДТП!

— Неужели трудно поставить туда светофор? Сколько можно там уничтожать авто? - недоумевают в своих постах пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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