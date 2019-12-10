2019-12-10T04:19:25+03:00
Происшествия

«Там паника! Люди идут пешком»: из-за массового ДТП на Димитровском мосту образовалась огромная пробка

Новосибирцы не могут попасть на работу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Из-за массового ДТП на левом берегу новосибирцы встали в глухую «пробку».Из-за массового ДТП на левом берегу новосибирцы встали в глухую «пробку».
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Во вторник, 10 декабря, в Новосибирске на Димитровском мосту столкнулись сразу четыре автомобиля. Различные повреждения получили несколько седанов кроссовер Lexus и Lada Niva. Фото последствий аварии опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Информацию о пострадавших наш читатель не сообщил. Подробности аварии выясняются. Затруднено движение через мост в оба направления, — сообщает паблик.

Подписчики группы пишут, что перед въездом на мост, на левом берегу случилось еще несколько ДТП: автомобилисты встали в глухую пробку. По информации карты «Дубль ГИС», на левом берегу сейчас пять аварий. Водители пытались объехать затор на Димитровском мосту по Октябрьскому, но там теперь тоже коллапс. «Пробка» - девять баллов.

Перед Димитровским мостом еще несколько аварий, которые мешают водителям добраться на правый берег. Фото: Дубль ГИС

Перед Димитровским мостом еще несколько аварий, которые мешают водителям добраться на правый берег. Фото: Дубль ГИС

— Весь мост стоит. Тут пробка в оба направление, уже полчаса стоим, — пишут новосибирцы.

— Ого, как машины после удара сплющило.

Автомобилисты попытались объехать затор на Димитровском мосту, но Октябрьский сейчас тоже встал. Фото: Дубль ГИС

Автомобилисты попытались объехать затор на Димитровском мосту, но Октябрьский сейчас тоже встал. Фото: Дубль ГИС

— Тут все стоит: от Маркса по Ватутина, по Станиславскому, по Широкой. Там паника! Люди пешком идут — жесть. Все опаздывают на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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