2019-12-09T21:54:40+03:00
Общество

Новосибирские депутаты торжественно открыли туалет на остановке

Переоборудованная конечная транспортная остановка появилась в микрорайоне «Белые росы»
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске депутаты торжественно открыли туалет в "Белых росах". Фото: Горсовет НовосибирскаВ Новосибирске депутаты торжественно открыли туалет в "Белых росах". Фото: Горсовет Новосибирска
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В Новосибирске депутаты торжественно открыли туалет и транспортную остановку в микрорайоне «Белые росы». Теперь водители и пассажиры 25-го и 43-го автобусов смогут ожидать отправления рейсов в комфортных условиях. Там появилось новое асфальтовое покрытие, удобная площадка для разворота и стоянки, а также остановочный павильон и теплый туалет. Преобразили конечную остановку за счет средств из бюджета города Новосибирска: обошлись такие изменения в 4,5 миллиона рублей.

— Конечно, нашему мегаполису без таких современных, с теплыми туалетами, с павильонами, с удобным подходом для пассажиров и подъездом для перевозчиков, остановок никак нельзя. У нас уже есть планы по объектам следующего года. Эта программа обязательно продолжит свою работу, — передает слова прибывшего проинспектировать новую остановку председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игоря Кудина издание «Сибкрай».

Всего в 2019 году на работы по переоборудованию конечных остановок в Новосибирске из бюджета было выделено 10 миллионов рублей. За счет этих средств преобразились три остановки: на улице Твардовского, на улице Саввы Кожевникова и в «Белых росах». Кроме того, с помощью средств, привлеченных из бизнеса, была переоборудована также конечная остановка на улице Гребенщикова, и еще 2 остановки — за счет средств муниципальных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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