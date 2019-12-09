«Разобрали на запчасти»: «Сибирь» разгромила челябинский «Трактор»

СЕГОДНЯ 20:54 2019-12-09T20:54:37+03:00

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Сегодня, 9 декабря, состоялся хоккейный матч, в котором «Сибирь» встретилась с челябинским «Трактором». Игра прошла на территории соперников. Завершился матч победой сибирских спортсменов со счетом 1:2 в пользу «Сибири».

— Новосибирцы в прошлом матче прервали свою победную серию, уступив на домашнем льду финскому «Йокериту», — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Однако сегодняшний матч, завершившийся победой, стал заключительным для «Сибири» перед перерывом на второй этап Евротура.

В комментариях под постом болельщики ХК «Сибирь» не стали сдерживать свою радость и активно поздравляли спортсменов с одержанной победой:

— Разобрали «Трактор» на запчасти! Молодцы ребята!

— Просто красавчики! Молодцы, «Сибирь»!

— С победой! Это был достойный матч! — пишут подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU