2019-12-09T15:41:18+03:00
Общество

Общественная палата поздравила с 90-летием областную научную библиотеку

В качестве подарка представители Общественной палаты преподнесли кубок
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Поздравление именниковПоздравление именниковФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева приняла участие в качестве Почетного гостя в Торжественном приеме, посвященном 90-летию со дня основания Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека».

— От имени общественности города и области мы желаем вам дальнейшего процветания, личных и профессиональных успехов, — поздравила с праздником председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Также Галина Гриднева отметила, что, по ее мнению, коллектив Новосибирской государственной областной научной библиотеки это победители. После, она вручила приз Общественной палаты «Кубок победителя».

Также на торжественном мероприятии присутствовали представители власти. Так замминистра культуры Новосибирской области сказал поздравительные слова всему коллективу научной блиблиотеке.

— 90 лет успешной работы на ниве просвещения и развития культуры — серьезный срок. Накапливая огромный массив информации, Новосибирская государственная областная научная библиотека благодаря уникальным творческим проектам расширяет своё пространство, выходя из стен здания в парки, скверы, а сейчас и в метро. Выставка «Виват, библиотека!» — значительное событие в деле популяризации чтения и актуальный формат приглашения потенциальных посетителей в научную библиотеку», — отметил заместитель министра культуры Евгений Сазонов.

Отметим, что ко Дню Рождения библиотеки в новосибирском метрополитене запустили обновлённый вагон поезда-музея «Новониколаевск-Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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