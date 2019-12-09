Новосибирская область вошла в десятку регионов, готовых сотрудничать с Китаем

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-09T12:43:01+03:00

Торговля с Китаем - хорошая перспектива для развития бизнеса и прибыли. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Об этом заявили в министерстве экономического развития Новосибирской области

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Министерство регионального развития Новосибирской области обнародовало рейтинг коммуникационной готовности регионов к работе с Китаем. И нашему региону есть, чем гордится: Новосибирская область вошла в десятку лучших.

- При построении рейтинга учитывались несколько показателей: коммуникационная готовность государственных региональных институтов развития, отвечающих за обеспечение коммуникационной поддержки региона в Китае, бизнес-активность в Китае, активность региона в СМИ и соцсетях Китая, - пояснили в министерстве регионального развития Новосибирской области.

Рейтинг готовности регионов. Фото: https://econom.nso.ru/news/2889

В итоге первое место занял Приморский край, второе - Новгородская область, третье - Республика Бурятия. А Новосибирская область заняла шестое место, уступив Москве (это четвертое место) и Ростовской области (пятое место). Замыкант же десятку лидеров Оренбургская область.

ИСТОЧНИК KP.RU