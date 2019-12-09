Новосибирская область вошла в десятку регионов, готовых сотрудничать с Китаем
Министерство регионального развития Новосибирской области обнародовало рейтинг коммуникационной готовности регионов к работе с Китаем. И нашему региону есть, чем гордится: Новосибирская область вошла в десятку лучших.
- При построении рейтинга учитывались несколько показателей: коммуникационная готовность государственных региональных институтов развития, отвечающих за обеспечение коммуникационной поддержки региона в Китае, бизнес-активность в Китае, активность региона в СМИ и соцсетях Китая, - пояснили в министерстве регионального развития Новосибирской области.
Рейтинг готовности регионов. Фото: https://econom.nso.ru/news/2889
В итоге первое место занял Приморский край, второе - Новгородская область, третье - Республика Бурятия. А Новосибирская область заняла шестое место, уступив Москве (это четвертое место) и Ростовской области (пятое место). Замыкант же десятку лидеров Оренбургская область.
ИСТОЧНИК KP.RU