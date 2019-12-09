А что насчет флирта: считается ли изменой обмен любезностями между мужчиной и женщиной?
Церковь на этот вопрос категорично заявляет, что флирт - это так называемая отложенная измена, первый шаг по пути в пропасть.
Фото: freepik.com
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Андрей Ромашко подробно рассказывает, как милое кокетство между мужчиной и женщиной приводит к одному из самых страшных грехов.
Флирт это измена?.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».