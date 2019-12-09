2019-12-09T01:26:47+03:00
Общество

А что насчет флирта: считается ли изменой обмен любезностями между мужчиной и женщиной?

Церковь на этот вопрос категорично заявляет, что флирт - это так называемая отложенная измена, первый шаг по пути в пропасть.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Андрей Ромашко подробно рассказывает, как милое кокетство между мужчиной и женщиной приводит к одному из самых страшных грехов.

Флирт это измена?.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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