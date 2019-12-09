А что насчет флирта: считается ли изменой обмен любезностями между мужчиной и женщиной?

СЕГОДНЯ 01:26 2019-12-09T01:26:47+03:00

Церковь на этот вопрос категорично заявляет, что флирт - это так называемая отложенная измена, первый шаг по пути в пропасть.

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Андрей Ромашко подробно рассказывает, как милое кокетство между мужчиной и женщиной приводит к одному из самых страшных грехов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748514" frameborder="0"></iframe> Флирт это измена?.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».