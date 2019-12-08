Он был волонтером и часто шутил: одногруппники погибшего студента говорят, что не заметили депрессию

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-08T13:48:05+03:00

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Студент медицинского факультета Новосибирского государственного университета покончил с собой 7 ноября вечером. Тело под окнами общежития нашли его одногруппники. По данным отделения ГО и ЧС Советского района, в кармане 21-летнего Максима (имя изменено по этическим соображениям) было предсмертное послание для близких друзей.

В социальных сетях парень оставил последнее сообщение — Press F to pay respect, что переводится как «Нажмите F, чтобы выразить уважение». Это популярный мем, пришедший из видеоигр — когда погибает солдат высокого звания, игрок нажимает указанную клавишу.

Эта запись появилась в 20.30, через час парня не стало.

Один из лучших друзей погибшего студента сказал, что он их никак не предупреждал. И это стало для всех полной неожиданностью. Некоторые вспоминают, что кто-то потерял Максима, одногруппники подняли шум в общей беседе, начали выяснять, кто находится рядом с парнем. Никого не оказалось.

— Мы сами ничего не подозревали. Последнюю неделю он был печален, но мы не думали, что все настолько серьезно. Максим оставил запись для самых близких друзей. Судя по всему, он был в депрессии долгое время, — говорит подруга погибшего.

Большинство знакомых отмечают, что у студента было много друзей, он был человеком, от которого идет позитивная энергия, открытый, свободно сходился с людьми.

— Он был очень активный, хотел, чтобы его заметили, участвовал в посвящении студентов, волонтерил. Есть такая организация среди медиков, в ней бесплатно участвуешь, помогаешь людям — ездишь по районам, бабушкам давление меришь или с образовательными целями к детям. Мы с ним недавно, в октябре, были у ребят в школе, ему сделали приклеенные ожоги и объясняли детям, как оказывать первую помощь. У него было много идей, он веселился, мы шутили, — рассказывает студент медицинского факультета.

ИСТОЧНИК KP.RU