2019-12-08T13:29:27+03:00
Общество

Где 13 миллионов? Новосибирского строителя обвиняют в хищении средств у Росгвардии

По версии прокуратуры, компания «Агросервис» похитила 13 миллионов рублей при строительстве общежития Новосибирского военного института
Екатерина Иванова
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В волейбольном центре идут отделочные работы. Фото: newsib.netВ волейбольном центре идут отделочные работы. Фото: newsib.net
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Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора компании «Агросервис» Сергея Григорьева, которому вменяется хищение 13-ти миллионов рублей при строительстве общежития военного института.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», общежитие было сдано в эксплуатацию еще в 2013 году, курсанты живут в нем уже 6 лет, однако заказчик и подрядчик начали хозяйственный спор в арбитраже. На фоне этого процесса военная контрразведка обвинила представителя заказчика, полковника Росгвардии Евгения Кудряшова в том, что он знал о несоответствии представленных в документах объемов работ фактически выполненным, и перечислил «Агросервису» лишние 13 миллионов рублей. В итоге Кудряшова лишили воинского звания и приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Теперь этот ущерб на 13 миллионов вменяется и строителю Сергею Григорьеву. По словам адвокатов, обвинение опирается на экспертизу ООО «Заря», которое не имеет статуса экспертной организации. Арбитраж, рассматривая хозяйственный спор по тому же эпизоду, после судебной экспертизы сначала снизил сумму иска до 240 тысяч рублей, но после апелляции повысил до 959 тысяч. Спор давно завершен, и строители выплатили эту сумму.

— Дело очень спорное. Вы просто представьте: полковника осудили за то, что он знал о недоделках и недоработках, но, тем не менее, подписал необходимые для оплаты бумаги. За это его судили и посадили. Теперь идет вариант номер два: Григорьеву вменяется, что он обманул... Кого? А не сообщается, кого. Но получается, что того же полковника, который все знал? — говорит адвокат Павел Яровой.

Окончательную точку в процессе предстоит поставить суду, компания «Агросервис», тем временем, продолжает работать в Новосибирской области — в перечне объектов строителей, например, волейбольный центр, несколько школ и жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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