2019-12-08T09:05:08+03:00
Происшествия

Выехал на встречку и в трубочку не дунул: новосибирец устроил ДТП из четырех машин

Травму получила одна пассажирка — она ударилась головой
Екатерина КОМЯКОВА
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Четыре машины столкнулись в Новосибирске. Один человек пострадал.Четыре машины столкнулись в Новосибирске. Один человек пострадал.Фото: Архив "КП"
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Ночью в Новосибирске случилось серьезное ДТП. На проезде Энергетиков 32-летний водитель Nissan Sunny не справился с управлением и попал на встречную полосу движения. Там машина столкнулась с еще тремя автомобилями — Kia Rio, Toyota Land Cruiser Prado и Renault Logan.

— В результате ДТП пострадала пассажирка Nissan 1994 года рождения. Девушка получила травму головы, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Водитель выскочившего на встречку автомобиля от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Предположительно, перед тем как сесть за руль он употреблял алкоголь. За отказ от освидетельствование ему грозит штраф — 30 тысяч рублей, а также лишение прав на два года. Устанавливаются все причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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