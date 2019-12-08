2019-12-08T08:16:58+03:00
Общество

Гуру смартфона: житель Академгородка придумал, как заработать на любви бабушек к внукам

Он учит пожилых людей обращаться с гаджетами за деньги. Один выезд — 150 рублей
Екатерина Иванова
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Программист Михаил Машуков заботится о бабушках за деньги. Фото: vashgorod.ruПрограммист Михаил Машуков заботится о бабушках за деньги. Фото: vashgorod.ru
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Житель новосибирского Академгородка Михаил Машуков основал социальный бизнес. Он помогает пенсионерам разобраться со смартфонами: учит пользоваться мессенджерами, устанавливает приложения на телефон, вносит контакты в базы данных. Один час работы стоит 150-200 рублей. При этом Михаил не выезжает сам на все вызовы, он создал базу студентов, которые готовые помочь пенсионерам за небольшую плату.

— Я подумал, что в подобном положении наверняка многие другие пенсионеры, особенно одинокие. Пожилые люди хотят общаться — по телефону дороговато, а освоить социальные сети или WhatsApp сами могут далеко не все, — цитирует предпринимателя ВашГород.ру.

Поток клиентов пока небольшой. Вызовы поступают всего пару раз в неделю, но Михаил признается: на рекламу тоже пока сильно не тратился — расклеивал объявления возле подъездов, разговаривал со знакомыми пожилыми людьми. Просьбы сотрудникам службы поступают разные: скачать фильм, настроить почтовый ящик, помочь зарегистрироваться в социальных сетях и тому подобное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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