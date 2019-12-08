«Отдай мой «Ролекс»: пациента вытащили из скорой помощи из-за долгов

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-08T07:40:10+03:00

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Этой ночью в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев случилась пьяная потасовка двух человек. На место вызвали скорую и полицию. Врачи прибыли быстрее, хотели забрать одного из участников конфликта. Мужчина уже был погружен в машину, но тут вмешался второй пьяница. Он выдернул «друга» из автомобиля и начал требовать деньги. Происходящее сняла на видео киоскер. Видео попало в паблик «Инцидент.Новосибирск».

— Все мужики, езжайте, — кричит пьяный мужчина врачам и продолжает требовать деньги от нетрезвого оппонента.

— Дай, я уеду, — пытается ответить, еле стоя на ногах, условный пострадавший.

— Ты мне денег должен. 30 косарей. Мои часы, дура. Какие, какие — «Ролекс», — стоит на своем новосибирец.

После этого из машины вышли фельдшер и водитель, они отвели от пациента пьяного дебошира, попросили разобраться в ситуации попозже. При этом медицинским работникам пришлось использовать ненормативную лексику.

— Я продавец в киоске на остановке «Индустриальная». Рядом есть Восточное кафе, там очень часто происходят такие ситуации. Каждый выходной приходится вызывать патруль. Драка произошла на почве пьяного недопонимания, — рассказала в паблике очевидец разборок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748405" frameborder="0"></iframe> Врачей скорой помощи втянули в пьяные разборки.

ИСТОЧНИК KP.RU