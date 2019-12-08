«Отдай мой «Ролекс»: пациента вытащили из скорой помощи из-за долгов
Этой ночью в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев случилась пьяная потасовка двух человек. На место вызвали скорую и полицию. Врачи прибыли быстрее, хотели забрать одного из участников конфликта. Мужчина уже был погружен в машину, но тут вмешался второй пьяница. Он выдернул «друга» из автомобиля и начал требовать деньги. Происходящее сняла на видео киоскер. Видео попало в паблик «Инцидент.Новосибирск».
— Все мужики, езжайте, — кричит пьяный мужчина врачам и продолжает требовать деньги от нетрезвого оппонента.
— Дай, я уеду, — пытается ответить, еле стоя на ногах, условный пострадавший.
— Ты мне денег должен. 30 косарей. Мои часы, дура. Какие, какие — «Ролекс», — стоит на своем новосибирец.
После этого из машины вышли фельдшер и водитель, они отвели от пациента пьяного дебошира, попросили разобраться в ситуации попозже. При этом медицинским работникам пришлось использовать ненормативную лексику.
— Я продавец в киоске на остановке «Индустриальная». Рядом есть Восточное кафе, там очень часто происходят такие ситуации. Каждый выходной приходится вызывать патруль. Драка произошла на почве пьяного недопонимания, — рассказала в паблике очевидец разборок.
Врачей скорой помощи втянули в пьяные разборки.
ИСТОЧНИК KP.RU