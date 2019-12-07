«Что за бардак»: в Новосибирске отменили спектакль «Анна Каренина» со звездой сериалов ТНТ

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-07T17:29:28+03:00

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В субботу, 7 декабря, в Новосибирске должен был состояться спектакль «Анна Каренина». Но за пару часов стало известно, что постановка не состоится: об этом на своей странице в инстаграме рассказал актер Дмитрий Мазуров. На сцену он должен был выйти вместе с труппой Московского современного художественного театра. Однако, как уверют артисты, руководство ДК Чкалова отменило запланированный показ без объяснения причин. Творческая труппа московского театра с участием народных артистов России записала видеообращение в «инстаграме» актера.

— По независящих от нас причинам наш спектакль в ДК имени Чкалова сегодня не состоится. Он был отменен без нашего ведома, сейчас наш продюсер Руслан Банковский поедет на встречу с руковоством ДК , — выступил Дмитрий Мазуров

Сейчас артистов поддерживают друзья и подписчики:

— Что за бардак?! Дим, не отчаивайтесь.... Обидно, то что это в своем родном городе, — написал Игорь Селезнев

Напомним, Дмитрий Мазуров — актер театра и кино родом из Новосибирска, выпускник Новосибирского театрального училища. К 38 годам сыграл более 113 ролей на экране, наиболее известен по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и фильме «Мамочки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748367" frameborder="0"></iframe> Актёры МСХТ об отмене спектакля Анна Каренина в Новосибирске.Никита МАНЬКО

ИСТОЧНИК KP.RU