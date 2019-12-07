«Мои дети это тоже ели»: продавец отказалась заменить сибирячке пирожные с плесенью
Сибирячка обнаружила плесень в пирожных недельной давности и попыталась заменить их в магазине. Ответ продавщицы удивил покупательницу и подписчиков группы «Ревизорро-Новосибирск».
— На мои замечания администратор ответила: «Ничего страшного, мои дети тоже с плесенью пирожные ели». Я, мягко говоря, в шоке — даже никаких извинений или компенсации, — пожаловалась подписчица.
На фото видна дата упаковки — 28 ноября 2019 года, хотя сама покупка была сделана утром 7 декабря. Некоторые подписчики вступились за продавцов, обвинив покупательницу в невнимательности.
— Смешно. Дата упаковки — конец ноября, почему это они с плесенью? И да... Вы всегда покупаете плесень, а потом просите извинится или компенсировать вам деньги? — возмущена Татьяна Жижина.
Другие подписчики потребовали обнародовать фото продавца, которая оставила просрочку на прилавке.
— Надо было не эклеры фотать, а лицо администратора, которая своих детей просрочкой кормит — уверен Александр Маринин.
ИСТОЧНИК KP.RU