«Лень брать куртки в раздевалке»: сибирские школьники гуляют зимой в футболках

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-06T16:27:24+03:00

Видео с подростками, не испугавшимся мороза, попало в соцсети

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Сибирячка сняла на видео школьников, которым не страшен сибирский мороз. Двое молодых людей спокойно прогуливаются по заснеженной улице Новосибирска в рубашке с коротким рукавом и без верхней одежды.

— Пару дней назад проезжала рядом со школой и увидела, как двое мальчишек без верхней одежды вышли за территорию школы, — рассказала КП-Новосибирск автор видео. — При этом на улице в тот день был сильный ветер и температура где-то около — 8 градусов.

Ролик, снятый девушкой, появился в социальных сетях. Подписчики паблика Вконтакте «Сплетни Новосибирск» отметили, что в нашем годе подобные случаи не редкость:

— Я часто вижу таких подростков. Им просто лень куртки брать в раздевалке.

— Так делают практически все школьники.

— А потом все эти школьники валяются с простудой, — пишут люди.

Сибирские школьники гуляют зимой в футболках.

ИСТОЧНИК KP.RU