«Лень брать куртки в раздевалке»: сибирские школьники гуляют зимой в футболках
Сибирячка сняла на видео школьников, которым не страшен сибирский мороз. Двое молодых людей спокойно прогуливаются по заснеженной улице Новосибирска в рубашке с коротким рукавом и без верхней одежды.
— Пару дней назад проезжала рядом со школой и увидела, как двое мальчишек без верхней одежды вышли за территорию школы, — рассказала КП-Новосибирск автор видео. — При этом на улице в тот день был сильный ветер и температура где-то около — 8 градусов.
Ролик, снятый девушкой, появился в социальных сетях. Подписчики паблика Вконтакте «Сплетни Новосибирск» отметили, что в нашем годе подобные случаи не редкость:
— Я часто вижу таких подростков. Им просто лень куртки брать в раздевалке.
— Так делают практически все школьники.
— А потом все эти школьники валяются с простудой, — пишут люди.
Сибирские школьники гуляют зимой в футболках.
ИСТОЧНИК KP.RU